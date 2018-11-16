Формируем полезные экопривычки: 8 лайфхаков на каждый день

Из года в год увеличивается количество отходов, которые загрязняют окружающую среду. Между тем каждый из нас в силах сделать многое для решения "мусорной" проблемы: перейти на осознанное потребление, научиться продлевать жизнь старым вещам, собирать мусор раздельно. Какие еще полезные бытовые привычки помогут сделать нашу жизнь чище, рассказала Наталья Гринцевич, представитель движения "Цель 99", директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов", являющегося организатором республиканского экоконкурса "Героям петь легко".

С каждым днем мусора на планете становится все больше. Эта проблема актуальна и для Беларуси: уровень потребления растет, а значит, увеличивается и количество отходов. Помимо остатков пищи, пластиковых упаковок и полиэтиленовых пакетов, мы выбрасываем старую одежду, обувь, сломанную бытовую технику, ненужные материалы после ремонта. Представьте: за последние 15 лет объемы коммунальных отходов в Беларуси выросли в два раза! Сегодня каждый белорус за год выбрасывает в среднем 350-400 кг мусора. Ежегодно в стране образуется около 3,5 млн т коммунальных отходов.

Полигоны бытовых отходов заполняются все быстрее и требуют новых земель. Проблема не только в увеличении количества мусора, но и в том, что его состав меняется. Еще 30 лет назад основу бытовых отходов составляли остатки пищи, бумажная упаковка, газеты и стекло. Полиэтиленовых пакетов и пластмассовой тары было мало. Одежду шили из натурального текстиля, служила она гораздо дольше, чем сейчас. Сегодня же мусор состоит из разнообразных видов пластика, композитных материалов. Большинство современных отходов разлагается столетиями, эти отходы опасны для природы и здоровья человека и малопригодны для использования в качестве вторичного сырья. Что же может сделать отдельно взятый человек, чтобы как минимум уменьшить свой личный вклад в загрязнение окружающей среды вредными отходами?

Откажитесь от пластиковых бутылок

Вместо того чтобы покупать питьевую воду в пластиковых бутылках, приобретите многоразовую стеклянную тару и наливайте воду в нее.

Если не можете обойтись без минеральной воды и сладких газированных напитков, выбрасывайте пластиковые бутылки в специально отведенные для них контейнеры или сдавайте в приемные пункты.

Ежегодно белорусы выбрасывают около 1 млрд пластиковых бутылок. Из них на переработку поступает лишь около 35%. Но ведь можно увеличить этот процент в несколько раз!

Вместо полиэтиленовых пакетов - многоразовая сумка

Ходите в магазин с многоразовой текстильной сумкой.

В среднем каждый белорус использует около 400 полиэтиленовых пакетов в год. Многие из них сразу же оказываются в мусорном ведре. Это приводит к бездумной трате ценных ресурсов и масштабному загрязнению природы.

Компостируйте растительные отходы

Если у вас есть приусадебный участок или дача, компостируйте растительные отходы. Вы получите полезные удобрения и сократите количество бытового мусора до 30%.

Ремонтируйте вещи

Делайте все возможное для того, чтобы продлить вещам жизнь и не допустить, чтобы они раньше времени превратились в мусор. По возможности сдавайте в ремонт вышедшую из строя бытовую технику, электронику, мебель.

Используйте перезаряжаемые аккумуляторы

Вместо батареек используйте перезаряжаемые аккумуляторы. Они стоят дороже, но быстро окупаются. Экологическая выгода налицо: сокращается потребление природных ресурсов и количество токсичных отходов. Когда аккумулятор придет в негодность, отнесите его в специальный контейнер для сбора элементов питания - его отправят на безопасную переработку.

Отнесите ненужные книги в букинистический магазин

Не спешите сдавать книги в макулатуру. Отнесите те, что вам не нужны, в букинистический магазин или раздайте - они найдут своего читателя.

Отдавайте одежду, которую больше не носите

Мы часто выбрасываем вещи, которые стали нам малы, вышли из моды или просто надоели. Между тем ненужную одежду можно отдать тем, кто в ней нуждается: отнести в центры социального обслуживания населения, которые есть во всех крупных городах Беларуси, благотворительные фонды, в Белорусское общество Красного Креста или социальные службы при храмах.

Покупайте товары в экологичной упаковке

Из одинаковых по качеству и цене товаров выбирайте тот, упаковка которого подлежит переработке. Покупайте продукты на развес: конфеты и печенье можно насыпать в холщовые мешочки, которые легко сшить самим.

Из всех экологических проблем вопрос бытовых отходов в наибольшей степени зависит от поведения людей. Если каждый из нас приложит немного усилий и слегка изменит свой образ жизни на благо окружающей среды, мусора на Земле станет гораздо меньше. Формируя полезные привычки у себя, мы передаем их нашим детям. Таким образом, новое поколение с детства учится заботиться об экологии, понимая, что от этого напрямую зависит наше будущее.

БЕЛТА.-0-