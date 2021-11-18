Формула вежливости и чистота речи: эксперт о воспитании ребят от детского сада до старших классов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования проводится всесторонняя и систематическая работа, направленная на формирование у обучающихся бережного отношения к культуре речи. Об этом журналистам заявила сегодня консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чистота слова, культура общения - часть общей культуры человека. Именно в речи проявляется личность людей, их интеллект, чувства, цели. В учреждениях образования проводится всесторонняя и систематическая работа, направленная на формирование у обучающихся бережного отношения к слову, культуре речи и общения, развитию способности говорить правильно и красиво, избегать сквернословия. Безусловно, также важен пример окружающих и среды, где воспитывается ребенок", - сказала Лариса Емельянчик.

По ее словам, в формировании культуры речи, бережного отношения к слову важное значение имеет прежде всего учебный процесс. "В Кодексе об образовании установлено, что обучающиеся обязаны уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса: других обучающихся, педагогических работников, законных представителей. Уже на уровне дошкольного образования значительное внимание уделяется развитию коммуникативных способностей воспитанников. Этому в немалой степени способствует содержание учебной программы, которая включает образовательную область, развитие речи и культуру речевого общения. Начальная школа в этом плане также выступает особым этапом в жизни детей", - пояснила консультант.

Одна из задач обучения русскому, белорусскому, иностранным языкам - развитие культуры речи и коммуникативных умений обучающихся. "На уроках литературы и языка обогащается словарный запас, происходит развитие дидактической и монологической устной и письменной речи. Неслучайно в учебных программах с пятого по одиннадцатый классы изучаются такие разделы, как культура речи, текст, стили речи. С детьми также проводятся упражнения по развитию культуры речи. Художественные произведения, которые изучаются в учреждениях образования в рамках программы по литературе, являются эталоном правильной, богатой и выразительной речи. Преподаватель учит детей бережно относиться к слову, чувствам других людей, внимательно слушать своих одноклассников, не употреблять непристойную лексику, избегать оскорбительных слов и конфликтных ситуаций", - подчеркнула Лариса Емельянчик.

Культура речи формируется во время воспитательного процесса, в рамках внеурочной деятельности, на факультативных занятиях. "Разработан ряд программ факультативных занятий, которые учат правилам поведения в общественных местах, хорошим манерам, как правильно выйти из конфликтной ситуации. Для учащихся вторых-четвертых классов проводятся занятия "Правила моей жизни", "Учимся жить в мире и согласии". В восьмых-одиннадцатых классах пользуется большой популярностью факультатив "Основы современного этикета", где говорится о правилах и нормах этикета, умении и навыках социально-приемлемого поведения, - рассказала консультант. - В этом учебном году в учреждениях образования в пятых-шестых классах впервые преподается новый факультатив "Духовно-нравственное воспитание и патриотизм". При его изучении внимание сконцентрировано в том числе на том, каким образом слова влияют на формирование человека. С учащимися отрабатываются формулы вежливости, обращения, оценки чувств".

"Воспитание обучающихся, создание оптимальных условий для гармоничного развития личности подрастающего поколения входит в число основных задач деятельности учреждений образований. Этот аспект совместной работы требует постоянного внимания, системного подхода, высокого уровня профессионализма ее организаторов и всех заинтересованных", - заключила Лариса Емельянчик.-0-