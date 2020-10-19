Форум "Беларусь - это мы" уже объединил около 15 тыс. молодых людей - Воронюк

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Беларусь - это мы!" уже объединил около 15 тыс. молодых людей, сообщил журналистам первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Форум "Беларусь - это мы!" за последний месяц по всей стране объединил около 15 тыс. молодых ребят. Он включал "Открытые диалоги", где мы с активными ребятами обсуждали, что же сегодня необходимо сделать, чтобы молодежная политика развивалась и молодые люди чувствовали себя комфортно. Что сегодня необходимо изменить в законодательной сфере, на местном или республиканском уровне, чтобы поддержка молодежи продолжалась и, самое главное, молодые люди были максимально вовлечены в строительство нашего государства. Это такие серьезные посылы, и здорово, что молодежь откликнулась", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, от молодежи поступило несколько десятков самых разных предложений. "Причем они касались как глобальных вещей, так и частных. Например, в Могилевской и Брестской областях мы дискутировали о популяризации использования госсимволов. Ребята поднимали вопрос создания отдельного госоргана молодежной политики. В Минской и Витебской областях обсуждалась поддержка молодежи в регионах. В частности, ребята из Крупок рассуждали, что нужно сделать, чтобы молодежь после учебы возвращалась обратно в свои регионы", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что государство поддерживало и будет поддерживать молодежь. "Сегодня у молодежи действительно много преференций. Самое главное, чтобы все это и дальше развивалось и чтобы молодежь могла участвовать в этих процессах. Здорово, что ребята активно себя проявляют. Главное, они готовы не только говорить, но и делать", - рассказал он.

Форум "Беларусь - это мы!" объединяет самую различную молодежь - школьную, студенческую, рабочую, городскую и сельскую. "У нас могут быть разные взгляды, но мы должны уважать мнение друг друга. Вместе с Молодежным парламентом при Национальном собрании разработана уникальная молодежная платформа "Движение ВПЕРЕД", куда каждый желающий может направить свои предложения, как он видит будущее Беларуси. Такие предложения активно поступают. Все их проанализируют и обязательно учтут", - добавил Дмитрий Воронюк.-0-