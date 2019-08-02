Форум "Белорусы мира на Байкале" пройдет 21-27 августа в Иркутской области

2 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный форум "Белорусы мира на Байкале" пройдет с 21 по 27 августа в Иркутской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
Программой мероприятия запланированы пресс-конференция, круглый стол по вопросам сохранения историко-культурного наследия белорусских переселенцев, арт-фестиваль "Байкал-Live". Участников форума ждут выступления творческих коллективов, экскурсии, путешествие на озеро Байкал, презентация повести члена Союза писателей Беларуси Виталия Кирпиченко "За долей".
В работе форума планируется участие представителей национально-культурных автономий белорусов Новосибирской, Тюменской, Мурманской областей, а также Санкт-Петербурга. Инициатором выступает региональная общественная организация "Иркутское товарищество белорусской культуры им.Я.Д.Черского".-0-
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