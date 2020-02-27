Форум ЕАЭС по устойчивому развитию пройдет в Минске 9-10 апреля

Во время встречи. Фото Совета Республики

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы подготовки регионального Форума Евразийского экономического союза по устойчивому развитию обсудили сегодня на встрече заместитель председателя Совета Республики Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Форум пройдет в Минске 9-10 апреля. В нем примут участие представители министерств и ведомств стран ЕАЭС, международных организаций, ученые, эксперты, руководители предприятий, бизнес-круги. В пленарной сессии форума планируется участие премьер-министров государств - членов ЕАЭС.

Программа предусматривает обсуждение потенциала евразийской интеграции и возможностей использования передового международного опыта в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Стороны обменяются успешными практиками в сфере разработки, анализа и мониторинга мер по достижению ЦУР, оценки их эффективности.

Тематические сессии будут организованы по нескольким направлениям: включение Целей устойчивого развития в национальные и региональные повестки развития, методологические и статистические аспекты мониторинга достижения ЦУР, Цели устойчивого развития и ведение бизнеса, роль инноваций и цифровизации в достижении Целей.-0-

Фото Совета Республики