Форум финалистов конкурса молодых международников СНГ пройдет 18-20 ноября в онлайн-формате

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум финалистов конкурса молодых международников СНГ имени А.А.Громыко, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и создания ООН, состоится 18-20 ноября в формате видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА организаторы.

В этом году заявки принимались с 10 марта по 11 мая. Необходимо было подготовить оригинальную научную работу, посвященную проблемам сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, роли ООН в современном мире, интеграционным процессам и дипломатии на евразийском пространстве, Союзному государству, ЕАЭС СНГ. К участию в конкурсе было принято 285 научных статей от 323 молодых ученых и специалистов из 11 стран СНГ.

Больше всего заявок поступило из России - 145 конкурсных статей от 170 конкурсантов, и Беларуси - 65 конкурсных статей (в полтора раза больше, чем в 2019) от 72 конкурсантов. Из Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Туркмении и Украины поступило 73 конкурсных статьи от 79 конкурсантов. Помимо представителей стран СНГ, интерес к конкурсу проявили граждане Грузии и Абхазии. Работы оценивались жюри, в состав которого вошли более 30 экспертов из 6 стран СНГ. В финал конкурса вышли 50 участников из 11 стран СНГ, представляющих ведущие национальные университеты, институты академий наук, органы государственной власти, общественные и бизнес-структуры.

Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко проводится ежегодно с 2018 года. Его организаторами выступают Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко, Академия управления при Президенте Беларуси и Институт Европы РАН. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ.-0-