Форум #GBC пройдет в регионах Беларуси

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) пройдет в регионах Беларуси. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на организаторов форума, сообщает БЕЛТА.

После успешного проведения в столице первого международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) было решено организовать такое мероприятие в каждом регионе Беларуси. "#GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) - это уникальная экспертная площадка для демонстрации достижений в области цифровизации различных сфер жизнедеятельности, обмена опытом, обсуждения тенденций развития белорусских компаний и предприятий, перевода взаимодействия на всех уровнях в цифровую плоскость", - считают организаторы форума.

Форум пройдет 16 сентября в Гомеле, 14 октября в Бресте, 4 ноября в Гродно, 25 ноября в Витебске, 16 декабря в Могилеве. Мероприятие состоится офлайн и онлайн. Планируется, что в форуме примут участие госорганы и организации, банки, IT-компании и производители оборудования, представители малого и среднего бизнеса.

Спикеры мероприятия расскажут в том числе о достижениях и вызовах в развитии электронного правительства в Беларуси, законе о защите персональных данных, сервисах умного города в регионах, защищенном сегменте единой республиканской сети передачи данных. По словам организаторов, дискуссии форума посодействуют выработке стратегических решений и программ, направленных на развитие цифрового будущего регионов Беларуси.

Организуют мероприятие Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг, Оперативно-аналитический центр при Президенте, СООО "Белорусские облачные технологии" (ТМ beCloud), облисполкомы.-0-