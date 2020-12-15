Форум "Импульс твоего города - вектор развития страны" объединит молодежь СНГ в онлайн-формате

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный форум "Импульс твоего города - вектор развития страны" пройдет 15-16 декабря в онлайн-формате под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

"В первый день форума мы организуем онлайн-вебинар "Роли в команде: как правильно распределить обязанности перед стартом" с участием победителей республиканского проекта "100 идей для Беларуси", а также опытных национальных стартаперов и предпринимателей. Мероприятия второго дня предполагают работу диалоговой площадки в формате видеоконференции и нацелены на обмен опытом и внедрение лучших практик социально значимых инициатив молодежи Беларуси и СНГ. Участники форума смогут получить необходимые знания и навыки для создания проектных команд и успешной реализации своих социально значимых проектов, обменяться идеями и опытом", - рассказала Наталья Столпинская.

В официальном Instagram-аккаунте союза молодежи 15 декабря в 15.00 начнется онлайн-трансляция с ведущими специалистами из бизнес-областей и руководителями стартап-команд "Есть идея! С чего начать?"

Участники форума пройдут обучение основам социального проектирования, разработке проекта и плана его реализации. Кроме того, в это же время начнется вебинар "Роли в команде: как правильно распределить обязанности перед стартом", а в 16.00 - вебинар "Путь от идеи до инвестиции", где участники форума узнают об эффективных приемах продвижения своего проекта и способах реализации социальных проектов.

"16 декабря с 15.30 до 17.30 в Национальном пресс-центре будет работать диалоговая площадка "Презентация лучших практик" в формате онлайн-конференции на платформе ZOOM с обменом опытом реализации идей и социально значимых инициатив в странах СНГ. От Беларуси свои проекты представят победители республиканского инновационного проекта "100 идей для Беларуси". Доцент кафедры детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета, победитель проекта "100 идей для Беларуси" 2017-2018 годов, победитель проекта "100 идей для СНГ" 2019 года Александр Глуткин представит свой проект "Повязки медицинские с ионами серебра", а курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, победитель проекта "100 идей для Беларуси" 2019 года Александр Пивоваров - проекты "Ствол пожарный ручной универсальный комбинированный "Викинг" и "Использование технологии для работы с бензорезом при вскрытии дверей в непригодной для дыхания среде".

Главная задача международного молодежного форума "Импульс твоего города - вектор развития страны" - предоставить возможность молодежи стран СНГ получить необходимые знания и навыки при подготовке эффективных проектных команд для реализации социально значимых проектов и инициатив.-0-