Форум к 200-летию Станислава Монюшко открывается в НАН Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный научно-практический форум "Художественное пространство Европы XIX-ХХ веков и Станислав Монюшко: история, современное состояние", посвященный 200-летию со дня рождения классика польской и белорусской музыки, пройдет в Национальной академии наук Беларуси 30-31 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Цель форума - установление творческих и научных контактов с ведущими зарубежными представителями науки, культуры и искусства, обсуждение перспективных научно-исследовательских и общественно-культурных проектов. Мероприятие охватывает искусствоведческую, культурологическую, краеведческую, социологическую проблематику, актуальные научные вопросы, связанные с новыми ракурсами исследования творчества Станислава Монюшко, с изучением культуры Беларуси в европейском контексте, с увековечиванием памяти видных деятелей культуры и искусства в Беларуси и мире.

К участию приглашены ведущие специалисты из Беларуси, Польши, Литвы, России, Украины, Казахстана, Молдовы. Планируются выступления ученых из Польской академии наук, Ягеллонского университета, Университета им. Адама Мицкевича, Вильнюсского университета, Российской академии наук, Российского национального музея музыки, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, Киевского национального университета культуры и искусств, Казахской национальной академии хореографии, Института культурного наследия Академии наук Молдовы и др. Ожидается более 100 участников.

Самостоятельной частью программы станет презентация документального фильма телеканала "Беларусь 3" о Станиславе Монюшко и концерт из его произведений минско-виленского периода творчества в исполнении музыкальной капеллы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. Презентация и концерт состоятся 30 мая в 18.00 в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН.

Также будут работать книжные выставки: выставка научных изданий Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН, выставка отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН, посвященная 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко. Участники форума будут иметь возможность посетить Музей древнебелорусской культуры НАН.

Культурная программа 31 мая включает посещение памятных мест, связанных с жизнью и творчеством Станислава Монюшко и увековечиванием его памяти, в том числе посещение раздела экспозиции "Станислав Монюшко - деятель белорусской музыкальной культуры" в Червенском районном краеведческом музее. Подведение итогов форума состоится в "Музыкальной гостиной Станислава Монюшко" в городском поселке Смиловичи (Червенский район).

Станислав Монюшко родился 5 мая 1819 года в фольварке Убель под Минском и большую часть жизни был связан по своей профессиональной деятельности с Минщиной и Виленщиной. В 1840-1850-х годах в Беларуси был поставлен ряд музыкально-театральных произведений композитора, в минско-виленский период он достиг творческой зрелости как автор светской и духовной музыки разных жанров. Станислав Монюшко внес значительный вклад в музыкальную культуру разных народов и был хорошо известен в Польше, России, Литве и Украине как композитор, дирижер, педагог, органист, авторитетный музыкально-общественный деятель.

Организаторы форума - Национальная академия наук Беларуси и Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН (филиал "Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси"). Форум проводится при поддержке Польского института в Минске.-0-