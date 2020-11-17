Форум об интеллектуальной культуре Беларуси соберет более 300 участников из 8 стран

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Международная научная конференция "Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития" пройдет в Институте философии Национальной академии наук Беларуси 19-20 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конференция приурочена к Всемирному дню философии. В ее работе примут участие свыше 300 участников - представителей научного сообщества, образования, работников органов государственной власти и управления из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Франции, Сербии, Литвы, Румынии. В связи с эпидемической обстановкой предусмотрен онлайн-формат. Пленарное заседание, секции и круглые столы пройдут преимущественно на платформе Zoom. Они также будут доступны для просмотра на YouTube-канале Института философии НАН.

"Особенностью проблематики 2020 года станет раскрытие роли духовно-нравственных традиций в обеспечении устойчивого инновационного развития Беларуси. Актуальность данной темы обусловлена вступлением современного белорусского общества в фазу существенных социально-экономических трансформаций, сопряженных с внедрением новых технологий, активным распространением электронных средств коммуникаций, расширением научного и культурного взаимодействия. Это требует философско-теоретического осмысления онтологических и гносеологических оснований данных сложных процессов, этико-аксиологических и социально-психологических аспектов, определения перспектив социокультурного развития", - отметили в пресс-службе.

На заседаниях секций будут обсуждаться проблемы философии культуры, социальной философии, философской антропологии, философии религии, этики, эстетики, методологии науки. Особое внимание будет уделено взаимодействию традиционных и современных форм осмысления духовно-культурных процессов и перспектив цивилизационного развития, соотношению традиций и инноваций в образовательной и научной сферах, рассмотрению социально-этических аспектов в инновационном развитии современного общества.

Ряд круглых столов будет посвящен более узким вопросам: философии Гегеля и гегельянцев, 200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса, влиянию творчества Владимира Короткевича на формирование белорусской идентичности, антропологическим, этическим, гендерным вызовам в эпоху биокапитализма, этике войны и религиозной культуре.-0-