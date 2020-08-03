Форум "Олимпия" прошел под девизом "За Беларусь!" - Гончарова

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Спортивно-образовательный форум для работающей молодежи "Олимпия - 2020" прошел под девизом "За Беларусь!", заявила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"Мероприятие проходило 31 июля - 1 августа на берегу речи Ислочь в урочище Дубы Воложинского района. Патриотической тематике была посвящена вся программа форума. Она сочетала в себе три основных направления: спортивное, творческое и образовательное. По итогам участия в конкурсных испытаниях определились победители в номинациях "За спортивную Беларусь!", "За творческую Беларусь!", "За интеллектуальную Беларусь!" и абсолютный победитель форума", - подчеркнула Александра Гончарова.

Она напомнила, что во время "Олимпии" состоялась масштабная молодежная дискуссия. "В открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" с молодежью вступили эксперты - руководители правительства, Минской области и союза молодежи. Вместе с ребятами они обсуждали актуальные темы. Ряд поступивших предложений взят на заметку для возможной дальнейшей реализации, - отметила секретарь ЦК БРСМ. - Кроме того, с помощью акриловых красок молодые люди создали огромное панно, сочетающее слоган "За Беларусь!", колористику элементов государственного флага и стилизованное изображение аиста".

С большим азартом команды знатоков "Олимпии" сражались в интеллектуальном турнире о Беларуси. "Он представлял собой комплекс из шести туров по семь вопросов в каждом. Вопросы были открытого и закрытого типа. Победителем турнира стала команда Витебской областной организации БРСМ", - рассказала Александра Гончарова. Победителями форума в номинации "За спортивную Беларусь!" стала команда Брестской областной организации союза, в номинации "За творческую Беларусь!" - Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По итогам форума "Олимпия" на первом месте расположилась команда Министерства по чрезвычайным ситуациям, на втором - Витебской областной организации БРСМ, на третьем - Брестской.-0-

Фото БРСМ