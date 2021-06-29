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Общество
29 июня 2021, 10:40

Форум peгионов Беларуси и России - яркое событие, которое ждут в наших странах - Лискович

Виктор Лискович
Виктор Лискович
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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум peгионов Беларуси и России - яркое событие, которое ждут в наших странах, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович на полях секции форума "Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий", которая проходит в режиме видео-конференц-связи на базе Белорусского института стратегических исследований (БИСИ), передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый Форум peгионов Беларуси и России - яркое событие, которое с особым интересом и вниманием ждут в наших странах. Это реальная площадка для продвижения партнерских и дружеских отношений между нашими государствами, ценный опыт установления долгосрочных контактов, связей по различным вопросам. Такое сотрудничество уже давно показало свои успешные и прогрессивные результаты", - сказал Виктор Лискович.

В работе секции с белорусской стороны принимают участие члены Совета Республики, руководители республиканских органов государственного управления, учреждений образования, представители высокотехнологичных, научных организаций.

"Актуальность темы сегодняшнего форума обусловлена особым значением формирования единого научно-технологического пространства, так как в настоящее время идет становление новой эпохи информационных технологий практически во всех сферах жизнедеятельности человека", - отметил сенатор.

По его словам, тема цифровизации крайне актуальна и востребована особенно с учетом тех "больших вызовов", с которыми приходится сталкиваться современному обществу: обрушившаяся пандемия, информационная война, введение санкций и ряд других угроз. "В этой связи мы предлагаем обсудить в первую очередь вопросы образования, здравоохранения и научного обеспечения экономического роста и социокультурного развития. Ведь они определяют конкурентоспособность и устойчивость суверенных государств, благосостояние наших братских народов, - рассказал Виктор Лискович. - Будем говорить об укреплении единства и доверия, развития взаимовыгодного сотрудничества на основе регулярных контактов между законодателями, правительствами, деловыми кругами, учеными наших стран".

Сенатор подчеркнул, что наши страны обладают значительным научно-техническим и технологическим потенциалом, который позволяет занять ведущие позиции в мире по многим направлениям в сфере цифровых технологий. В регионах накоплен значительный опыт по внедрению данных технологий в сферу государственного управления.

"Большинство регионов России и Беларуси участвуют в совместных образовательных и научных проектах. С 2000 года и по настоящее время нами реализованы 57 программ Союзного государства по разработке новых технологий и созданию инновационной продукции, в том числе 10 программ в области радиоэлектроники, микроэлектроники, тепловизионной техники, 4 программы в сфере космических технологий, приборов и оборудования, 4 программы в области сверхвысокопроизводительной вычислительной техники и программного обеспечения, - добавил сенатор. - Надеюсь, форум пройдет активно и содержательно. Диалог, обмен мнениями помогут сформировать согласованную позицию в отношении дальнейшей стратегии по укреплению интеграции по всем вопросам сотрудничества".

VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Сегодня, в первый день, организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий; роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства; взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров; право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления; молодежь онлайн: цифровая среда будущего.

Впервые на полях форума проходит совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании.

30 июня, во второй день форума, состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.

Важной частью программы форума станет пленарное заседание. Оно пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. В рамках заседания перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации. В целях придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве на полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также контрактов между предприятиями Беларуси и России.-0-

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