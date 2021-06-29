Форум peгионов Беларуси и России способствует решению задач любой сложности - Гумерова

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум peгионов Беларуси и России способствует решению задач любой сложности, заявила председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на полях секции форума "Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий", которая проходит в режиме видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, Форум peгионов Беларуси и России имеет большое значение для России и Беларуси, способствует решению задач любой сложности в борьбе с угрозами национальной безопасности, "большими вызовами".

"Сегодня в нашей студии мы постарались объединить все категории ключевых участников российско-белорусского взаимодействия. Искренне надеюсь, что наше сегодняшнее обсуждение придаст новый импульс развитию дружественных связей народов России и Беларуси, будет способствовать дальнейшей конструктивной работе на благо наших государств", - сказала Лилия Гумерова.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Сегодня, в первый день, организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий; роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства; взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров; право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления; молодежь онлайн: цифровая среда будущего.

Впервые на полях форума проходит совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании.

30 июня, во второй день форума, состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.

Важной частью программы форума станет пленарное заседание. Оно пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. В рамках заседания перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации. В целях придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве на полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также контрактов между предприятиями Беларуси и России.-0-

Фото Рамиля Насибулина