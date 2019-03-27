Форум по социальным инвестициям пройдет в Минске 28 марта

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый форум импакт-инвестиций (инвестиций социального воздействия) пройдет в Минске 28 марта при поддержке Программы развития ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Мероприятие проводится с целью придать импульс росту инвестиций социального воздействия и способствовать более активному вовлечению бизнес-сообщества в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Здесь будут представлены зарубежная практика инновационных технологий финансирования ЦУР, особенности рынка импакт-инвестиций - коммерческой индустрии решения задач устойчивого развития.

Дискуссионная площадка соберет представителей бизнес-сообщества, государственных органов управления, международных партнеров и экспертов, финансовые институты, инвестиционные агентства, общественные организации. Перед гостями выступят специалисты в области создания благоприятной правовой среды для мобилизации частных ресурсов. Будут презентованы инвестиционные возможности по четырем направлениям, рекомендованным для Беларуси миссией ООН и одобренных правительством. В их числе переход к инклюзивному и устойчивому росту, ориентация на будущие поколения, цифровые трансформации и социальные инновации, гендерное равенство в обществе.

Проекты разработаны с учетом странового контекста и описывают как потенциальное социальное и экологическое воздействие, так и возможную отдачу от вложений для бизнеса.

Импакт-инвестирование - технология финансирования проектов устойчивого развития, которая получила мировое признание и активно развивается. За последние несколько лет рынок устойчивых инвестиций значительно вырос.

В 2015 году мировые лидеры стран ООН одобрили Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития, подтвердив тем самым свою приверженность и готовность к их достижению. ЦУР открыли новую эру для партнерства правительства, бизнеса, международных организаций и гражданского общества, чтобы объединить потенциал и усилия для устойчивого экономического роста и социального благополучия.

Согласно исследованию, проведенному Организацией экономического сотрудничества и развития, инвестирование в ЦУР привело бы к росту стоимости бизнеса на $12 трлн к 2030 году, обеспечив при этом занятость 380 млн человек.-0-