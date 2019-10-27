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27 октября 2019, 12:30

Форум по вопросам избирательной кампании соберет в Минске около 150 журналистов из регионов

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Фото из архива
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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 журналистов региональных СМИ соберет форум "Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Форум, организованный ФПБ при поддержке Министерства информации, пройдет 28 октября в штаб-квартире Национального профцентра.

Мероприятие такого формата Федерация профсоюзов проводит уже в четвертый раз. Участники обсуждают формы и методы взаимодействия социальных партнеров, актуальные события в социальной жизни страны и современные тенденции в информационном пространстве. В этом году организаторы уделят особое внимание вопросам журналистской работы во время избирательной кампании: формам взаимодействия редакций с кандидатами, партиями и общественными объединениями, правовым аспектам освещения избирательной кампании в СМИ.

Завершится форум пресс-конференцией с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой и первым заместителем министра информации Павлом Легким.-0-

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