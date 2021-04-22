Форум работающей молодежи дает стимул для самореализации - мнение

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский форум работающей молодежи "За нами будущее" является площадкой, где участники могут поделиться своим опытом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Республиканского совета работающей молодежи Антон Павельев.

"Данный форум - это в первую очередь площадка, где мы можем поделиться своим опытом, выслушать друг друга, услышать, какие есть проблемы на местах. Мы знаем, что у каждого предприятия или организации своя специфика, есть плюсы и минусы, в том числе и проблемы. И именно работающая молодежь, те люди которые стоят у станка, заняты в реальном секторе экономики, видят всю ситуацию изнутри", - отметил Антон Павельев.

По его словам, это мероприятие дает участникам отправные точки для реализации. "Нужно понимать, что работающая молодежь - несколько сложная категория населения. Ведь у кого-то из этих людей уже есть семья, домашние заботы, к ним нужен один подход. Но также сейчас, согласно статистике, инфантильность молодежи растет. Ребята больше сосредоточены на том, чтобы сначала реализовать себя, а уже потом создать семью. К ним необходимо подходить с другой стороны", - сказал председатель.

Молодежный интенсив продолжится до 24 апреля на базе Республиканского института высшей школы, а также крупнейших предприятий Жодино. Его программа насыщена обучающими и патриотическими мероприятиями. Организаторами мероприятия выступили Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством образования и Республиканским институтом высшей школы. Республиканский совет работающей молодежи был создан при ЦК БРСМ в феврале 2018 года на полях первого слета работающей молодежи, который проходил в Орше, с целью формирования и подготовки молодежного кадрового резерва.-0-

Фото Оксаны Манчук