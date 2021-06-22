Форум регионов Беларуси и России из-за ухудшения эпидситуации может пройти в видеоформате

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Новости темы "VIII Форум регионов Беларуси и России"
22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. VIII Форум регионов Беларуси и России, проведение которого было запланировано с 29 июня по 1 июля в Московской области, из-за ситуации в России по коронавирусу может быть переведен в формат видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Федерации Федерального собрания РФ.
"В настоящее время в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой прорабатывается вопрос о переводе форума в режим видео-конференц-связи", - отметили в пресс-службе.
Тема форума в нынешнем году "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".-0-