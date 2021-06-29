Форум регионов поможет в разработке модельного законодательства по теме цифровизации - Сивец

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Союзном государстве готовятся модельные законодательные акты для гармонизации национальных подходов в сфере цифровых отношений. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец сегодня на заседании секции "Право и цифровизация в Союзном государстве: перспективные направления" VIII Форума регионов России и Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

На открытии работы секции Сергей Сивец обозначил актуальность темы: в век информационных технологий их влияние на все государственные и общественные институты огромно как в масштабах одной страны, так и в интеграционных структурах. "Новые общественные отношения требуют новых подходов к правовой формализации этого процесса. У нас достаточно широкое поле для сотрудничества, выработки единых подходов к появлению новых терминов и понятий, связанных с процессами цифровизации. Появились такие понятия, как криптовалюта, технология блокчейн, смарт-контракт и прочие. Необходимо дать их четкое толкование в законодательстве. Для этого надо принять новые правые акты. Уже есть примеры того, как и Беларусь, и Россия продвинулись по пути правовой регламентации новых институтов и понятий", - сказал Сергей Сивец. Это значит, что есть объекты для сверки подходов двух стран, и на секции представлена возможность практикам провести такое сравнение.

Белорусский парламентарий также отметил, что в формировании правовой системы Союзного государства стороны стараются применять модельное законотворчество. Один из приоритетов - цифровая экономика. Среди стратегических направлений - гармонизация подходов в таких сферах, как применение технологических агрегаторов пассажирского такси, применение и регулирование агрегаторов платежных систем, регулирование финансовых электронных платежей, вопросов, связанных с роботизацией и использованием искусственного интеллекта и т.д. Стоит задача подготовить проекты модельных законодательных актов, которые будут в фокусе внимания парламентов обеих стран.

Среди преимуществ, которые дает IT в правовой сфере, Сергей Сивец отметил гармоничное развитие отношений между государством, обществом и человеком, дебюрократизацию государственного аппарата, автоматизацию нормотворческого процесса, помощь в быстром получении и передаче информации. "Но цифровизация несет и определенные риски и угрозы. Важно меняться передовым опытом по проблематике в сфере IT в различных областях общественных отношений", - подчеркнул он.

"Существует серьезная проблема обеспечения цифрового суверенитета, появляются новые угрозы и риски, проблема поиска оптимальных моделей регулирования интернета на национальном и наднациональном уровнях", - отметил в свою очередь первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. Он подчеркнул, что в различных сферах продолжается подготовка нормативных актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с ИКТ. Сейчас регулирование цифровых отношений происходит уже на международном уровне - речь о процессе стандартизации и унификации в сферах связи и международной торговли. Владимир Полетаев остановился на ключевых темах, которые актуализируются российской стороной на форуме. Прежде всего это поиск баланса между обеспечением информационной безопасности Союзного государства и соблюдением прав человека.

Заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин отметил, что корректировка нормативных правовых баз - вопрос комплексный: все элементы безопасности (в том числе информационная) коррелируют между собой, соответственно влияние любого из направлений требует соответствующего оформления в документах, в том числе Союзного государства. Сейчас в двух странах реализуется программа по комплексной защите информационной безопасности "Паритет", но, по мнению Алексея Кубрина, должен быть охвачен более широкий спектр элементов. Он предложил определиться по соответствующим направлениям работы для подготовки полноценной стратегической концепции в вопросах безопасности в Союзном государстве.

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов особо подчеркнул значимость фундаментального права человека на защиту личных данных в условиях, когда существующая нормативная база не всегда оказывается действенной. "С развитием информационных технологий вопрос защиты персональных данных становится намного шире. Угроза состоит в том, что обработка персональных данных может осуществляться без уведомления человека, часто из-за рубежа. Усугубляется ситуация и тем, что граждане часто сами предоставляют свои персональные данные, размещая их в социальных сетях. В этой связи приобретает важность вопрос о правовой защите оборота персональных данных", - отметил Вадим Ипатов. Но темпы развития информационных технологий заметно опережают темпы совершенствования нормативной базы. Внедрение таких технологий, как "большие данные" (Big Data), бросает вызов базовым принципам законодательства.

По результатам заседания секции будут приняты рекомендации заинтересованным госорганам Беларуси и России, Постоянному комитету Союзного государства и Парламентскому собранию Союза Беларуси и России.

Форум регионов России и Беларуси на протяжении восьми лет проводится под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Очередное мероприятие проходит с 29 июня по 1 июля, основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19. Темой нынешнего форума стало научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации, что обусловлено особым значением формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь.-0-

Фото Егора Павлющика