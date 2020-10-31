31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум ректоров Союзного государства планируется провести в начале декабря, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Сейчас мы готовим совместную коллегию Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования России, а также традиционный форум ректоров Союзного государства", - рассказал Игорь Карпенко.
По его словам, форум ректоров Союзного государства планируется провести в очном формате и онлайн. "Сейчас идет подготовка содержательной части мероприятия. Оно должно пройти в первой декаде декабря", - отметил министр.
Сегодня Игорь Карпенко посещает учреждения высшего образования столицы. Основная цель - ознакомление с ремонтными, реставрационными и отделочными работами.-0-