31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум ректоров Союзного государства планируется провести в начале декабря, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы готовим совместную коллегию Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования России, а также традиционный форум ректоров Союзного государства", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, форум ректоров Союзного государства планируется провести в очном формате и онлайн. "Сейчас идет подготовка содержательной части мероприятия. Оно должно пройти в первой декаде декабря", - отметил министр.

Сегодня Игорь Карпенко посещает учреждения высшего образования столицы. Основная цель - ознакомление с ремонтными, реставрационными и отделочными работами.-0-

Карпенко: нарастающий экспорт образовательных услуг подчеркивает престиж белорусских вузов По словам министра образования Игоря Карпенко, при взаимодействии вузов Беларуси и зарубежья, активно внедряются такие формы работы, как совместные учебные планы и программы, выдача совместных дипломов.