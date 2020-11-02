Форум "Родники Беларуси" перенесли на март 2021 года

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Международный водный форум "Родники Беларуси" переносится на 18-19 марта 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Изначально мероприятие планировалось провести 3-4 ноября текущего года в Минске. "Для участия в работе форума были приглашены ведущие ученые и специалисты, а также международные эксперты ряда стран, в которых в настоящее время сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим Минприроды переносит проведение мероприятия на 18-19 марта 2021 года", - сказали в пресс-службе.

На форуме будут обсуждаться проблемы и вырабатываться решения по устойчивому функционированию водных экосистем, включая родники, повышению эффективности использования водных и связанных с ними природных ресурсов для нужд экономики и экологической безопасности страны и их охраны в контексте принципов устойчивого развития.

На 18 марта запланированы пленарные заседания, на которые будут представлены доклады по основным направлениям и проблемным вопросам использования и охраны водных ресурсов. Также в программе форума экскурсия на родники, благоустроенные общественным объединением "Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте".

Заседания секций пройдут 19 марта. В этот день эксперты рассмотрят вопросы развития научных знаний по родникам, адаптации использования водных ресурсов к изменению климата, мониторинга водных объектов, наилучшие практики по их защите от загрязнения, технологии восстановления. Также на повестке дня будет научно-техническое и кадровое обеспечение водохозяйственного комплекса, роль и задачи общественных организаций в обеспечении водной безопасности, просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов.

Заявка на участие в форуме размещена на официальном сайте Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР).-0-