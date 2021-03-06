Форум "Родники Беларуси" перенесли на осень

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Международный водный форум "Родники Беларуси" переносится на осень в связи с эпидобстановкой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Изначально мероприятие планировалось провести 3-4 ноября 2020 года в Минске. Затем форум перенесли на 18-19 марта 2021 года, а теперь - на осень. Точную дату сообщат дополнительно.

На форуме будут вырабатываться решения по устойчивому функционированию водных экосистем, включая родники, повышению эффективности использования водных и связанных с ними природных ресурсов для нужд экономики и экологической безопасности страны, а также по охране этих ресурсов в контексте принципов устойчивого развития.

Организуют мероприятие Минприроды, Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов, Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте и научно-производственное унитарное предприятие "БАЭС".-0-