Форум "Родники Беларуси" состоится в Минске в ноябре

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Международный водный форум "Родники Беларуси" пройдет в Минске 3-4 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

На форуме будут обсуждаться проблемы и вырабатываться решения по устойчивому функционированию водных экосистем, включая родники, повышению эффективности использования водных и связанных с ними природных ресурсов для нужд экономики страны и их охраны в контексте принципов устойчивого развития.

"Родники - уникальные природные водные объекты с точки зрения их формирования, роли в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия и возможностей использования. Зачастую родники дают начало рекам и ручьям. Некоторые из них имеют сакральное значение в силу того, что их вода считается целебной. Кроме того, родники активно используются как нецентрализованные источники водоснабжения, имеют важное значение для развития туризма. Потому к этому вопросу требуется специфический подход", - отметили в Минприроды.

Организаторами форума выступают Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов, Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте и научно-производственное унитарное предприятие "БАЭС". К участию приглашены ведущие белорусские ученые и специалисты в области охраны и использования водных ресурсов, представители органов госуправления и общественных организаций, международные эксперты.-0-