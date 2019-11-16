Форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего" пройдет в Москве 20-21 ноября

16 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экспертно-медийный форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего" состоится в Москве 20-21 ноября, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства, который выступает одним из организаторов мероприятия.

Форум соберет экспертов, политологов, социологов, руководителей СМИ, ученых, представителей технопарков и научно-исследовательских институтов, а также молодежных общественных и научных организаций из Беларуси и России. На церемонии открытия с приветственным словом к ним обратится государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В первый день мероприятия будут рассматриваться потенциальные модели развития Союзного государства, а журналисты и специалисты по связям с общественностью обсудят интеграционные стратегии в сфере информации. Во второй день организуют секции "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства" и "Гуманитарное сотрудничество - территория молодых". Кроме того, состоится специальная сессия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.-0-