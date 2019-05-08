Форум творческой и научной интеллигенции СНГ пройдет 14-17 мая в Туркменистане

8 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Более 200 делегатов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России соберутся 14-17 мая в столице Туркменистана на XIV Форум творческой и научной интеллигенции СНГ. Ожидается, что в работе форума примет участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Тема форума - "Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования". На пленарных заседаниях и в профильных секциях деятели науки, образования и искусства обсудят различные аспекты профессионального взаимодействия: новые форматы сотрудничества в сфере образования, преемственность и инновации в работе с молодежью, формирование межкультурного диалога. Проблемы продвижения книги и чтения будут в центре особого внимания делегатов в связи с проходящим в СНГ Годом книги. Центральная панельная дискуссия "Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути" будет посвящена евразийскому сотрудничеству в гуманитарной сфере.

Во время форума состоится церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ "Звезды Содружества". В числе лауреатов нынешнего года - коллектив белорусских ученых, сделавший научные разработки в сфере металлургии.-0-