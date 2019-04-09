Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ пройдет 15-16 мая в Ашхабаде

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ пройдет 15-16 мая в Ашхабаде (Туркменистан). Такая информация размещена на сайте Министерства информации Беларуси.

Основная тема форума - "Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования". Во время его работы на дискуссионной площадке "2019 год - Год книги в СНГ", которая планируется в Государственной национальной библиотеке Туркменистана, будут обсуждаться вопросы книгоиздания и пропаганды чтения.

Кроме того, будет организована выставка книг, выпущенных ведущими издательствами Содружества, включая белорусских книгоиздателей. После окончания форума книги будут переданы в дар Государственной национальной библиотеке Туркменистана.-0-