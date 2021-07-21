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21 июля 2021, 19:01

Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ пройдет в начале декабря

Фото из архива
Фото из архива

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Форум творческой и научной интеллигенции государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет в начале декабря 2021 года. Мероприятие предлагается провести в Ташкенте при условии стабилизации эпидемиологической обстановки. Об этом говорилось на совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству (СГС) и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств СНГ, которое прошло сегодня в онлайн-режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительной дирекции МФГС и Исполнительного комитета СНГ.

Предлагаемая тема форума - "Гуманитарное сотрудничество стран Содружества в условиях глобальных кризисов". В течение нескольких дней его работа будет проходить в формате пленарного заседания, общей дискуссионной сессии и трех тематических площадок с принятием совместного итогового документа.

С учетом того, что 2021 год является годом 30-летия СНГ, а также принимая во внимание юбилейный характер форума, планируется организовать на общей дискуссионной сессии обсуждение результатов гуманитарных инициатив, многосторонних проектов и рекомендаций, выдвинутых или поддержанных на форумах интеллигенции стран Содружества в разные годы, оценить в целом роль механизмов гуманитарного сотрудничества на пространстве СНГ и новый опыт взаимодействия в условиях эпидемиологических ограничений и вызовов.

В рамках форума пройдет также масштабная сопутствующая программа: состоится вручение наград лауреатам премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов", выступление Молодежного симфонического оркестра СНГ и гастроли лучших театральных коллективов - участников IV Молодежного театрального форума стран Содружества, Грузии и Балтии. Презентационную программу готовит к форуму и культурная столица Содружества 2022 года кыргызский город Каракол.

Участники совместного заседания также внесли корректировки в план работы Межгосфонда. Большинство изменений текущего года связано с эпидемиологической ситуацией. По просьбе организаторов отменен ряд мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в СНГ. Второй год подряд не состоится Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество". Вместе с тем фонд планирует высвободившиеся средства направить на проведение VI Съезда учителей и работников образования СНГ в Таджикистане и Международной научной конференции, посвященной 30-летию образования Содружества в Москве.

Еще одним вопросом, вынесенным на обсуждение, стал план работы Межгосфонда на 2022 год. В нем 52 проекта, в том числе такие традиционные акции, как международные премии, Международный гуманитарный проект "Минская инициатива", Международный форум победителей "Великая Победа, добытая единством". При этом некоторые из них будут сориентированы на объявленный в 2022 году в СНГ Год народного творчества и культурного наследия. Этой теме будут посвящены молодежный форум на Иссык-Куле и встреча волонтеров в Душанбе.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся создания Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств СНГ, формирования проекта плана приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества на 2023 - 2024 годы, задач по реализации объявленного в 2023 году в СНГ Года русского языка как языка межнационального общения, перспектив сотрудничества стран Содружества в области кинематографии.-0-

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