Форум ученых стран СНГ пройдет в Минске 25-26 ноября

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Форум ученых государств СНГ пройдет в Минске 25-26 ноября. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Килин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытие форума состоится 25 ноября в 10.00. Далее предусмотрено пленарное заседание, на котором выступят делегации по вопросам развития науки в странах СНГ. Затем запланированы три круглых стола: "Состояние и перспективы развития фундаментальной науки", "Совершенствование научного сотрудничества в цифровую эпоху", "Инновационные научные исследования", - рассказал Сергей Килин. Также в планах провести Съезд научных советов Международной ассоциации академий наук и заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств-участников СНГ. По итогам работы форума планируется принять итоговую декларацию.

Форум предусмотрен планом приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества стран СНГ на 2021-2022 годы, принятым на заседании Совета глав правительств СНГ 6 ноября 2020 года. "Сотрудничеству в сфере науки и технологий в СНГ всегда уделялось особое внимание. Благодаря этому за 30 лет существования СНГ удалось сберечь общее научное и образовательное пространство. Значимость научного и научно-технического сотрудничества стран СНГ в системе долгосрочных межгосударственных отношений на стратегическую перспективу сложно переоценить", - отметил заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Манучехр Ходжизода.

Планируется, что форум соберет более 150 участников - руководителей и ведущих ученых академий наук и крупнейших научных и исследовательских центров СНГ, учебных организаций, включая делегации от Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана (в режиме онлайн) и Узбекистана.

Основные цели форума - активизировать научно-техническое сотрудничество государств СНГ, стимулировать новые совместные исследования, предложить способы развития инновационной политики в Содружестве, формировать систему международной мобильности ученых и молодых специалистов в профессиональном сообществе СНГ. Ученые подробно проанализируют состояние и перспективы фундаментальной науки, выработают пути совершенствования научного сотрудничества в цифровую эпоху.

Организаторы - НАН Беларуси и Исполнительный комитет СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

С 2015 года состоялись два Форума ученых СНГ. Первый прошел 25-28 октября 2015 года в Москве и был организован Министерством науки и высшего образования России и Федеральным агентством "Россотрудничество" при участии Исполнительного комитета СНГ. II Форум ученых СНГ состоялся 15-16 октября 2018 года в Ереване с участием Исполкома СНГ и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-