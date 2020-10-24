Форум вузов инженерно-технологического профиля СГ пройдет в Минске 26-30 октября

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IX Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства пройдет с 26 по 30 октября в Белорусском национальном техническом университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Форум Союзного государства - одно из важнейших и долгожданных ежегодных событий, определяющее основные направления сотрудничества. Традиционно он собирает свыше 200 участников более чем из 100 вузов разных стран, которые обсуждают острые вопросы прошедшего года, определяют стратегию дальнейшего развития и делятся опытом", - рассказали в пресс-службе.

Девятый форум - это четыре секции, включающие более 12 семинаров по различным направлениям развития науки и техники СГ. "Основной лейтмотив предстоящего форума - "Арктика". Это совершенно новое направление в развитии технологий. В связи с активным ростом изучения и освоения Северного региона остро стал вопрос подготовки соответствующих кадров и инновационных технологий, способных функционировать в условиях Арктики", - отметили в вузе.

Следующая секция - "Развитие инженерного образования в Союзном государстве", где обсудят основные подходы, тенденции и программы развития современного инженерного образования, открытие новых практико-ориентированных специальностей и направлений обучения. Секция "Молодежное инновационное предпринимательство" стала уже традиционной и наиболее популярной. Самые талантливые студенты со стартап-проектами после мастер-классов от ведущих экспертов в области инновационного бизнеса представляют свои проекты на бизнес-бое. У студентов есть уникальная возможность представить проект, высказать свою точку зрения и побороться за звание автора лучшего молодежного стартап-проекта Союзного государства.

"Этот год стал особенным не столько для участников, сколько для БНТУ. Так, 10 декабря вуз отпразднует свой вековой юбилей. И одна из секций форума символично названа в честь этого знаменательного события - "Столетие БНТУ", ведь именно с нашего вуза началась история белорусской промышленности, а также технического образования в Беларуси", - добавили в пресс-службе.

Форум в этом году будет проходить частично в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams, где у каждой секции будет отдельная площадка для обсуждений, к которой сможет присоединиться любой желающий. "Для тех, кто приедет и будет лично присутствовать, программа останется неизменной. Не упустите возможность поучаствовать в жарких дискуссиях, высказать свои предложения и точку зрения и просто познакомиться с новыми людьми", - заключили в БНТУ.

Организаторами IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства традиционно выступают Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России.-0-