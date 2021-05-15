Форум "Здравоохранение Беларуси-2021" начинает работу 18 мая

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный медицинский форум "Здравоохранение Беларуси-2021", включающий масштабную экспозицию и обширную деловую программу, начинает работу 18 мая в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минздрава.

На выставочной площадке форума представят свою продукцию и технологии более 150 экспонентов из шести стран (Беларуси, Венгрии, Германии, России, Украины и Республики Корея). Среди участников форума и выставки "Здравоохранение Беларуси" - мировые лидеры в производстве медицинской техники, изделий медицинского назначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции.

В деловой программе в этом году представлен целый ряд республиканских обучающих семинаров и научно-практических конференций, запланировано обсуждение актуальных проблем здравоохранения и способов их решения в форматах круглых столов, совещаний и панельных дискуссий, а также презентации, семинары участников.

Ключевым событием деловой программы форума станет международная научно-практическая конференция "Цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь" (e-Health). В конференции примут участие представители Минздрава Беларуси, зарубежных министерств и ведомств, международные эксперты Всемирной организации здравоохранения, белорусские и зарубежные специалисты, обладающие уникальными компетенциями и опытом создания систем электронного здравоохранения на национальном уровне.

Форум "Здравоохранение Беларуси-2021" будет работать 18-20 мая с 10.00 до 18.00, а 21 мая - с 10.00 до 14.00. Местом ее проведения станет павильон на проспекте Победителей, 20/2.

Мероприятие ежегодно организуется Министерством здравоохранения Беларуси совместно с выставочной компанией ЗАО "Техника и коммуникации" (T&C).-0-

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