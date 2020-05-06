Фото близких и рассказы о них - сотрудники предприятий Госкомимущества вспоминают участников войны

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии 75-летия Победы сотрудники предприятий Государственного комитета по имуществу поделились воспоминаниями о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комитета.

Сотрудники РУП "Белкартография" на сайте предприятия разместили фотографии и рассказы о своих близких, принимавших участие в войне. "Фото героев и короткие рассказы о них - дань вечной памяти за пережитые в огненное лихолетье военным поколением боль и страдания, безграничная благодарность за проявленную самоотверженность и мужество в боях, за жизни, принесенные на алтарь Победы", - отметили в пресс-службе.

В Минском городском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру организована памятная экспозиция, посвященная Дню Победы. Сотрудники поделились подробностями семейных историй: о бабушках и дедушках, прадедах - фронтовиках, тружениках тыла, узниках концлагерей.

На входе в агентство можно увидеть детские рисунки. "Они отражение того, как видит, понимает и чувствует подрастающее поколение белорусов всю важность сохранения священной памяти о подвиге нашего народа, ценности мира, спокойствия на земле и недопущения на ней войн и страданий человечества", - подчеркнули в комитете. На стендах - история Великой Отечественной войны в фотохронике, копиях документов, боевых листках.

Также к 75-летию Победы работники ГП "Белгеодезия" подготовили краткий биографический справочник о своих ветеранах. "В нем рассказывается о 85 ветеранах - участниках Великой Отечественной войны, в разные годы трудившихся на Западном аэрогеодезическом предприятии Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в комитете, в годы войны значение карты было приравнено к боевому оружию. Военные топографы и геодезисты выходили на поля сражений до того, как они становилось боевыми, и зачастую первыми принимали на себя вражеский удар. Находясь на линии фронта, они мужественно решали задачи своевременного топогеодезического обеспечения. По материалам аэрофотоснимков наносили на карту военные объекты противника, делали фотодокументы, специальные карты и другие графические материалы, помогающие войскам правильно ориентироваться на суше, море и в воздухе, успешно форсировать водные и иные преграды, точно брать в прицел орудий вражеские объекты.

"В мирное время, сменив военный китель на рабочий костюм, геодезисты, топографы и картографы вновь оказались на передовой, только трудового фронта, - подчеркнул директор предприятия Сергей Забагонский. - Создавая геодезические сети, выполняя топографо-геодезические работы в интересах картографирования территории страны, они помогали скорейшему восстановлению разрушенного народно-хозяйственного комплекса. Вместе с представителями других профессий геодезисты и топографы в послевоенные годы восстанавливали из руин города и села, прокладывали дороги и строили мосты, возводили новые фабрики и заводы".

Ознакомиться с биографией работников "Белгеодезии", сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах, можно на сайте предприятия, а также в ежеквартальном научно-практическом журнале "Земля Беларуси" №2 - 2020 в рубрике "Беларусь помнит!"

В преддверии Дня Победы при участии ГП "Белгеодезия" в Национальном историческом музее проходит уникальный выставочный проект "#ТОЧНОСТЬ. Мир военных топографов" (#точность_мир_военных_топографов), организованный совместно с Госкомимуществом и навигационно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. "Эта выставка - дань памяти и возможность донести до широкой общественности ценность героического вклада военных топографов, картографов и геодезистов в общую Победу", - отметили в пресс-службе.

При партнерстве Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной Войны и Национального архива Беларуси удалось собрать экспозицию из более чем 150 предметов. На выставке можно ознакомиться с редкими картографическими материалами и документами, увидеть геодезические приборы военных лет.-0-