Фото близких и рассказы о них - сотрудники предприятий Госкомимущества вспоминают участников войны

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 мая 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:47 Трехлетний проект ПРООН по развитию бизнеса в регионах завершился в Беларуси Экономика
18:25 Провинцию Хубэй в дни майских каникул посетили более 7 млн туристов В мире
18:14 Пожелания за сотни километров - губернатор Гомельской области поздравил ветеранов по телефону Регионы
18:07 Изменения в техрегламент ЕАЭС на парфюмерно-косметическую продукцию вступили в силу Экономика
17:58 Цех по производству поддельного антисептика обнаружили в Минске Происшествия
17:55 На юго-западе Китая нашли крупное местонахождение газа В мире
17:53 Праздники на дому устраивают для ветеранов в Минске Регионы
17:52 На республиканском субботнике заработано более Br9,1 млн - Белстат Общество
17:48 Республиканские соревнования по лову рыбы переносятся Общество
17:48 Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Индонезии В мире
17:45 Не ради галочки: как жильцы минской хрущевки создали памятный цветник в благодарность ветеранам Регионы
17:45 Макей обсудил с главой МИД Литвы ситуацию с распространением коронавируса Политика
17:41 Фото близких и рассказы о них - сотрудники предприятий Госкомимущества вспоминают участников войны Общество
17:32 Иностранца в Минске уже второй раз задержали за незаконную продажу респираторов Происшествия
17:25 Каждая белорусская семья чтит героев, которые подарили нам мирную Беларусь - Крупко Общество
17:19 ЦИК обсудил подготовку избирательных кампаний с Ассоциацией организаторов выборов стран Европы Политика
17:10 КГК выявил нарушения в работе лесхозов Витебской области Регионы
17:09 Кукушки, черные стрижи и береговые ласточки вернулись в Беларусь после зимовки Общество
17:08 Санитарный самолет разбился в Аргентине В мире
17:04 ФОТОФАКТ: Обряд "Юраўскі карагод" провели в Житковичском районе Культура
17:00 В Рогачевском районе пенсионер угрожал ножом продавцу Происшествия
16:48 Центральная научная библиотека НАН запустила виртуальный проект "Навстречу Победе" Общество
16:37 Банки выделили на помощь медикам в борьбе с коронавирусом более Br2,2 млн Общество
16:36 Яблоневые сады в Поставском районе выкупил бизнесмен из Франции Регионы
16:33 Работу промышленных и строительных предприятий в Москве предложено возобновить с 12 мая В мире
16:24 В России предлагается снимать карантинные ограничения в три этапа В мире
16:21 Закладчиков психотропов задержали в Гродно: одному из них всего 16 лет Происшествия
16:20 ФОТОФАКТ: Плакаты БЕЛТА из серии "Беларусь помнит" демонстрируются в минском метро Регионы
16:18 Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель В мире
16:17 Начало парада ко Дню Победы запланировано на 11.00 Общество
Все новости
Все новости
Общество
06 мая 2020, 17:41

Фото близких и рассказы о них - сотрудники предприятий Госкомимущества вспоминают участников войны

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Беларусь помнит"
Пожелания за сотни километров - губернатор Гомельской области поздравил ветеранов по телефону
Праздники на дому устраивают для ветеранов в Минске

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии 75-летия Победы сотрудники предприятий Государственного комитета по имуществу поделились воспоминаниями о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комитета.

Сотрудники РУП "Белкартография" на сайте предприятия разместили фотографии и рассказы о своих близких, принимавших участие в войне. "Фото героев и короткие рассказы о них - дань вечной памяти за пережитые в огненное лихолетье военным поколением боль и страдания, безграничная благодарность за проявленную самоотверженность и мужество в боях, за жизни, принесенные на алтарь Победы", - отметили в пресс-службе.

В Минском городском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру организована памятная экспозиция, посвященная Дню Победы. Сотрудники поделились подробностями семейных историй: о бабушках и дедушках, прадедах - фронтовиках, тружениках тыла, узниках концлагерей.

На входе в агентство можно увидеть детские рисунки. "Они отражение того, как видит, понимает и чувствует подрастающее поколение белорусов всю важность сохранения священной памяти о подвиге нашего народа, ценности мира, спокойствия на земле и недопущения на ней войн и страданий человечества", - подчеркнули в комитете. На стендах - история Великой Отечественной войны в фотохронике, копиях документов, боевых листках.

Также к 75-летию Победы работники ГП "Белгеодезия" подготовили краткий биографический справочник о своих ветеранах. "В нем рассказывается о 85 ветеранах - участниках Великой Отечественной войны, в разные годы трудившихся на Западном аэрогеодезическом предприятии Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в комитете, в годы войны значение карты было приравнено к боевому оружию. Военные топографы и геодезисты выходили на поля сражений до того, как они становилось боевыми, и зачастую первыми принимали на себя вражеский удар. Находясь на линии фронта, они мужественно решали задачи своевременного топогеодезического обеспечения. По материалам аэрофотоснимков наносили на карту военные объекты противника, делали фотодокументы, специальные карты и другие графические материалы, помогающие войскам правильно ориентироваться на суше, море и в воздухе, успешно форсировать водные и иные преграды, точно брать в прицел орудий вражеские объекты.

"В мирное время, сменив военный китель на рабочий костюм, геодезисты, топографы и картографы вновь оказались на передовой, только трудового фронта, - подчеркнул директор предприятия Сергей Забагонский. - Создавая геодезические сети, выполняя топографо-геодезические работы в интересах картографирования территории страны, они помогали скорейшему восстановлению разрушенного народно-хозяйственного комплекса. Вместе с представителями других профессий геодезисты и топографы в послевоенные годы восстанавливали из руин города и села, прокладывали дороги и строили мосты, возводили новые фабрики и заводы".

Ознакомиться с биографией работников "Белгеодезии", сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах, можно на сайте предприятия, а также в ежеквартальном научно-практическом журнале "Земля Беларуси" №2 - 2020 в рубрике "Беларусь помнит!"

В преддверии Дня Победы при участии ГП "Белгеодезия" в Национальном историческом музее проходит уникальный выставочный проект "#ТОЧНОСТЬ. Мир военных топографов" (#точность_мир_военных_топографов), организованный совместно с Госкомимуществом и навигационно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. "Эта выставка - дань памяти и возможность донести до широкой общественности ценность героического вклада военных топографов, картографов и геодезистов в общую Победу", - отметили в пресс-службе.

При партнерстве Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной Войны и Национального архива Беларуси удалось собрать экспозицию из более чем 150 предметов. На выставке можно ознакомиться с редкими картографическими материалами и документами, увидеть геодезические приборы военных лет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь ВОВ
Новости рубрики Общество
Фото из архива На республиканском субботнике заработано более Br9,1 млн - Белстат
Фото из архива Республиканские соревнования по лову рыбы переносятся
Фото Минсельхозпрода Каждая белорусская семья чтит героев, которые подарили нам мирную Беларусь - Крупко
Стрижи в полете. Фото из архива Кукушки, черные стрижи и береговые ласточки вернулись в Беларусь после зимовки
Фото Центральной научной библиотеки НАН Центральная научная библиотека НАН запустила виртуальный проект "Навстречу Победе"
Фото из архива Банки выделили на помощь медикам в борьбе с коронавирусом более Br2,2 млн
Главное
Александр Лукашенко "Очень впечатляет" - Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта
В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов с COVID-19
Правительство уточнило правила самоизоляции
Белинвестбанк вошел в список ТОП-20 Most Innovative Banks для МСБ в своем регионе
Топ-новости
ЦИК обсудил подготовку избирательных кампаний с Ассоциацией организаторов выборов стран Европы
Руководители республиканских СМИ возложили цветы в Хатыни
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
Глинская: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
На республиканском субботнике заработано более Br9,1 млн - Белстат
Банки выделили на помощь медикам в борьбе с коронавирусом более Br2,2 млн
"Парк Челюскинцев": доступные квартиры – в престижном столичном комплексе!
Кочанова примет участие в видеоконференции к 75-летию Великой Победы
ФОТОФАКТ: Плакаты БЕЛТА из серии "Беларусь помнит" демонстрируются в минском метро
Видеобрифинг о подготовке к физическому пуску первого энергоблока БелАЭС пройдет 11 мая в БЕЛТА
Совет Республики одобрил законопроект об амнистии к 75-летию Победы
Поезда метро в Минске 9 мая будут ходить чаще
День Победы знаменует мир, свободу и независимость нашей страны - ветеран
Начало парада ко Дню Победы запланировано на 11.00
Бесплатную юридическую консультацию в канун Дня Победы можно получить дистанционно
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.