ФОТОФАКТ: Студенческая деревня - современный жилой комплекс для студентов

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.В общежитиях в Студенческой деревне места предусмотрены для студентов 9 столичных ВУЗов, в частности БГУ, БГПУ им М. Танка, БГМУ, БГУИР, МГЛУ.

Так, в общежитие №11 БГУ рассчитано на 1200 мест. Студенческая деревня - это современный комплекс для студентов из 8 общежитий в Минске. Первое общежитие ввели в эксплуатацию в 2009 году. На территории городка есть свой детский сад, поликлиника, торговый центр, Ледовый дворец. В каждом общежитии - тренажерные залы, столовые, кафе, медицинские пункты.-0-

Фото Павла Орловского