Фотоэкспозиция "Братские народы - защитники Беларуси" открылась в Токио

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио состоялось открытие фотоэкспозиции "Братские народы - защитники Беларуси", рассказали корреспонденту БЕЛТА в посольстве нашей страны в Японии.

В презентации экспозиции приняли участие руководители ряда дипломатических миссий государств - участников ЕАЭС и СНГ. Выставка подготовлена посольством Республики Беларусь в Японии во взаимодействии с посольствами России и Казахстана в Японии, музеем мемориального комплекса "Брестская крепость - герой" и Белорусским телеграфным агентством.

Фотоэкспозиция включает в себя три раздела, посвященные подвигу братских народов на белорусской земле. Центральное место в экспозиции занимает сделанная в 2020 году в Москве фотография глав государств Беларуси, России, Казахстана и других стран на параде, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В первом разделе "Беларусь партизанская" представлены фотоматериалы о партизанском движении на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны, включая текст присяги красного партизана, партизанский парад в Минске и фотографии с торжественных мероприятий по случаю празднования памятных дат в Беларуси и за рубежом.

Второй раздел выставки "Помним подвиг казахстанцев на белорусской земле" посвящен воинам-казахстанцам, которые участвовали в освобождении Беларуси. В этом разделе представлены уникальные фотоматериалы о подвиге казахстанцев - защитников Брестской крепости, предоставленные музеем мемориального комплекса "Брестская крепость - герой". Сегодня известны фамилии 56 казахстанцев, призванных и направленных накануне войны на службу в Брестскую крепость.-0-

Фото посольства Беларуси в Японии