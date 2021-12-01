ФОТОФАКТ: 24-й день беженцы находятся на белорусско-польской границе

1 декабря, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. 24-й день пытающиеся попасть в Евросоюз беженцы находятся в ТЛЦ у пункта пропуска "Брузни" на белорусско-польской границе.

Центр временного размещения в ТЛЦ был создан по поручению Президента Беларуси. У беженцев есть все необходимое. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить их теплыми вещами и едой. В доставке предметов первой необходимости беженцам помогают не только органы власти, но и общественные организации, неравнодушные белорусы. -0-

Фото Оксаны Манчук