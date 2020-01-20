ФОТОФАКТ: Витебские школьники завоевали 7 медалей на олимпиаде в Алматы

Бронзовые призеры олимпиады по информатике Алексей Ульянов, Андрей Далецкий, Константин Смирнов и обладатель золотой медали Ярослав Борисов

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 7 медалей завоевали витебские школьники на XVI Международной Жаутыковской олимпиаде в Алматы (Казахстан). Золотой медали удостоен Ярослав Борисов (11-й класс, гимназия №8 Витебска). Серебряную медаль завоевал Константин Сегодник (11-й класс, гимназия №8). Бронзовыми медалями награждены Виктор Маковский, Николай Юдин, Андрей Далецкий (все - 11-й класс, гимназия №2), Алексей Ульянов (11-й класс, гимназия №8), Константин Смирнов (10-й класс, гимназия №1 Витебска имени Ж.И.Алферова).

Всего в XVI Международной Жаутыковской олимпиаде приняли участие 622 учащихся в составе 84 команд из 20 стран мира: Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Дании, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Норвегии, ОАЭ, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Швеции.

Фото Александра Хитрова

Алексей Ульянов, Андрей Далецкий, Константин Смирнов и Ярослав Борисов со своим педагогом Вероникой Лактиной

Алексей Ульянов, Андрей Далецкий, Константин Смирнов и Ярослав Борисов

Обладатель золотой медали Ярослав Борисов со своим педагогом Вероникой Лактиной

Ярослав Борисов

Алексей Ульянов, Андрей Далецкий, Константин Смирнов

Преподователь математики Михаил Волков со своим воспитанником Константином Сегодником

Серебряный призер олимпиады по математики Константин Сегодник

Преподователь математики гимназии №2 Александр Шуголь с бронзовыми призерами Виктором Маковским и Николаем Юдиным

Виктор Маковский, Константин Сегодник и Николай Юдин

Виктор Маковский и Николай Юдин