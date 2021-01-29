ФОТОФАКТ: Академия управления отмечает юбилей

Во время праздничного концерта
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 января в Академии управления при Президенте Беларуси прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня основания учебного заведения.-0-
Фото Рамиля Насибулина
Ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович
Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко
Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко вручает благодарность доценту Татьяне Бибик
Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко вручает благодарность доценту Елене Парфенцовой
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый вручает почетную грамоту Национального собрания профессору Виктору Яковчуку
Заместитель премьер-министра Александр Субботин
Заместитель министра образования Сергей Рудый
Праздничный концерт
На собрании
Ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси, бывший ректор Академии управления Марат Жилинский общается с коллегами
Ректор Академии управления Вячеслав Данилович, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, заместитель министра информации Игорь Бузовский