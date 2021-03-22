ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция памяти "Приди и поклонись" в мемориальном комплексе "Хатынь"

В Беларуси сегодня отдают дань памяти жителям деревни Хатынь, сожженной фашистами 22 марта 1943 года
Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи других белорусских деревень, зверски уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.-0-
Роман Головченко
Лукашенко по случаю годовщины трагедии в Хатыни напомнил о важности исторической памяти
Глава государства отметил, что 22 марта - скорбная дата, так как в этот день в 1943 году немецкие оккупанты и их пособники-полицаи стерли с лица земли деревню Хатынь.
Головченко: один из уроков Хатыни - у зла нет национальности
Премьер-министр отметил, что сегодня, когда открылись многие архивы, мы знаем о трагедии Хатыни гораздо больше, чем десятилетия назад.
Фото Рамиля Насибулина, Оксаны Манчук