"Белавиа" и Wargaming представили новый "танколет"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый оформленный в фирменных цветах World of Tanks самолет "Белавиа" приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Воздушное судно стало вторым совместным проектом компаний. Самолет традиционно выкрашен в черный цвет. Фигура на фюзеляже образована яркими элементами камуфляжа в фирменных цветах World of Tanks и напоминает силуэт танка. В центре композиции - зубр как один из главных символов Беларуси.

Основная идея брендированной ливреи - показать, что игра, известная во всем мире, родом из Беларуси. В отличие от предыдущего, где изменения коснулись только фюзеляжа, в новом "танколете" много внимания было уделено оформлению интерьера. Это будет первый в мире авиалайнер, полностью брендированный компьютерной игрой.

"Зубр - большое, мощное, благородное создание. Можно сказать, что это танк в мире животных, - говорит глава оперирования Wargaming в регионе СНГ Андрей Муравьев. - World of Tanks уже восемь лет продвигают страну во всех регионах планеты, перенимая эстафету у этого могучего зверя, и сочетание двух образов - это лучший способ связать страну и продукт, который популяризирует ее во всем мире. Мы гордимся тем, что World of Tanks родом из Беларуси".

В салоне воссоздана атмосфера World of Tanks: звуковое сопровождение будет уникальным: с использованием внутриигровых терминов, а множество элементов интерьера - от шторки между классами до откидных столиков - оформлены в духе игры. На каждом столике размещена историческая справка о знаменитом танке или самоходке. Благодаря этому пассажиры узнают больше и об истории танкостроения, и о крупнейшем игровом проекте, созданном на территории СНГ. В планах также изменить элементы формы бортпроводников, добавить больше игровой айдентики внутри салона.

"В первую очередь мы работаем для наших пассажиров и в соответствии с их пожеланиями и ожиданиями. Первый "танколет" был настолько тепло воспринят пассажирами и специалистами аэропортов многих стран, что мы не могли завершить проект. Поэтому сегодня мы презентуем не только новое брендированное воздушное судно, но и рады объявить, что в парке также останется самолет, презентованный в 2016 году, то есть сейчас в парке будет два "танколета" - Boeing 737-300 и Embraer 195. Мы надеемся, что полеты на нем будут для пассажиров стартом новых, всегда увлекательных и интересных путешествий, а жители других стран благодаря уникальной ливрее узнают больше о Беларуси", - отметил генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Анатолий Гусаров (в центре)

Специально для нового авиалайнера подготовили абсолютно новые звуковые дорожки, которые будут звучать во время перелета. В покраске "танколета" принимали участие 22 специалиста, на протяжении 11 дней в покрасочном ангаре Ульяновска (Россия) ими было использовано 92 л эмали, 115 л лака, 62 л грунта и 600 м пленки.

Воздушное судно в ливрее World of Tanks будет эксплуатироваться в течение пяти лет на всех линиях маршрутной сети авиакомпании "Белавиа". Первый коммерческий полет брендированного борта будет осуществлен по маршруту Минск-Баку-Минск.-0-

Фото Геннадия Жинкова