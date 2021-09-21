В медучреждениях Минска открыли 33 современные палаты для ветеранов войны и труда

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях здравоохранения Минска открыли 33 современные палаты для ветеранов войны и труда, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые палаты появились в УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (21 палата) и в УЗ "Минский городской клинический онкологический центр" (12 палат). Помещения открыты благодаря акции "Наше внимание ветеранам войн и труда", которая реализуется совместными усилиями государства, общественного объединения "Белорусский фонд мира" и бизнеса.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, объединение усилий в любом деле может принести положительные результаты. "Показателем эффектной консолидации может стать данная акция. Совместно с общественным объединением и бизнесом обустраиваем комфортабельные палаты для ветеранов войн и труда. Здесь - все необходимое, в том числе пульсоксиметры и термометры. Сегодня открываем новые палаты в Минске. Символично, что мероприятие приурочили к Международному дню мира, ведь именно ветераны в свое время принесли в страну покой", - сказал он.

Дмитрий Пиневич (в центре)

Министр отметил, что взаимодействие с фондом и бизнесом будет продолжено. В планах - создание в Беларуси около 2 тыс. подобных палат.

В свою очередь председатель ОО "Белорусский фонд мира" Максим Мисько рассказал, что на оборудование запланированного количества палат по стране уйдет более года.

"Каждый из нас хочет, чтобы наши бабушки и дедушки чувствовали себя в больницах комфортно. Для удобства пожилых и реализуем акцию. Приятно, что ее поддерживают абсолютно все слои населения. Люди отправляют добровольные пожертвования в фонд и видят, куда они направляются", - подчеркнул руководитель общественного объединения.

84-летняя Мария Василенок, которую разместили в новой палате, оценила ее по достоинству. "Аккуратно, чисто. Мебель вся новая. Вместо восьми кроватей - две. Впервые в такой палате, будто в санаторий попала. Довольна", - поделилась женщина.

В скором времени еще 28 обновленных палат будут открыты в УЗ "11-я городская клиническая больница" и в УЗ "6-я городская клиническая больница".

Главная цель акции "Наше внимание ветеранам войн и труда" - комфортное пребывание соответствующей категории граждан в больницах. Палаты комплектуются бытовой техникой (холодильник, телевизор), медицинским оборудованием (современные кровати, тумбочки, диагностические аппараты).-0-

Фото Андрея Покумейко