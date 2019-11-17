ФОТОФАКТ: Белорусы голосуют на 46 участках за рубежом

Во время голосования в Японии. Фото предоставлено МИД
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
17 ноября /Корр. БЕЛТА/. Белорусы голосуют на 46 участках за рубежом.-0-
Голосование в Японии
Заместитель председателя центрального совета - исполнительный директор республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" Андрей Владимирович Карпович во время голосования в Японии
Избирательный участок в Японии
Голосование в США
Во время голосования в посольстве Беларуси в США
Фото предоставлены МИД
Голосование на белорусских парламентских выборах организовано в трех городах России
Избирательный участок в российской столице расположен в здании Делового и культурного центра посольства Беларуси в России, в Санкт-Петербурге и Калининграде - в помещениях отделений посольства.