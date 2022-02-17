ФОТОФАКТ: У БЕЛТА - диплом I степени в номинации "Лучшие фотоматериалы, опубликованные республиканскими информационными агентствами"

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Мининформа обнародовали итоги республиканского творческого конкурса "Год народного единства" на лучшее освещение в средствах массовой информации тематики Года народного единства. В номинации "Лучшие фотоматериалы, опубликованные республиканскими информационными агентствами" дипломом I степени отмечено агентство БЕЛТА.-0-

VI Всебелорусское народное собрание в Минске

Курган Славы. Во время старта акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Митинг-реквием "Лампада памяти"

Ветерана войны Бронислава Карпенко поздравили с Днем Победы

День Победы. Во время выноса Государственного флага на площади Ленина в Бресте

Участники автопробега "За единую Беларусь " посадили туи у Кургана Славы

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Молодежный велопробег "В единстве наша сила" в Минске

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Инсталляцию "Холмские ворота" создали в Брестской крепости

Пятиметровый рушник-оберег создают мастера Сенненского Дома ремесел

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии возложения у мемориального комплекса "Курган Славы"

По традиции участниками фестиваля "Берагіня" стали белорусские самобытные коллективы

Жатва-2021. Журналистка Елена Худик помогает отцу на уборке урожая

Батутист Иван Литвинович с витебчанами

Могилевский район принял эстафету автопробега "Символ единства". Мемориал "Буйничское поле".

Открытие первой очереди дороги-дублера в Могилеве состоялось в День народного единства

Форум патриотических сил "Символ единства"

Клуб интернациональной дружбы открылся в Студенческой деревне

Аллея молодых специалистов. Участники мероприятия повязали на саженцы красно-зеленые ленточки