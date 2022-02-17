ФОТОФАКТ: У БЕЛТА - диплом I степени в номинации "Лучшие фотоматериалы, опубликованные республиканскими информационными агентствами"

Форум патриотических сил "Символ единства"
Новости темы "Год народного единства"
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Мининформа обнародовали итоги республиканского творческого конкурса "Год народного единства" на лучшее освещение в средствах массовой информации тематики Года народного единства. В номинации "Лучшие фотоматериалы, опубликованные республиканскими информационными агентствами" дипломом I степени отмечено агентство БЕЛТА.-0-
VI Всебелорусское народное собрание в Минске
Курган Славы. Во время старта акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Митинг-реквием "Лампада памяти"
Ветерана войны Бронислава Карпенко поздравили с Днем Победы
День Победы. Во время выноса Государственного флага на площади Ленина в Бресте
Участники автопробега "За единую Беларусь " посадили туи у Кургана Славы
9 мая. На Кургане Славы зажглась праздничная подсветка
Молодежный велопробег "В единстве наша сила" в Минске
Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство
Инсталляцию "Холмские ворота" создали в Брестской крепости
Пятиметровый рушник-оберег создают мастера Сенненского Дома ремесел
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии возложения у мемориального комплекса "Курган Славы"
По традиции участниками фестиваля "Берагіня" стали белорусские самобытные коллективы
Жатва-2021. Журналистка Елена Худик помогает отцу на уборке урожая
Батутист Иван Литвинович с витебчанами
Могилевский район принял эстафету автопробега "Символ единства". Мемориал "Буйничское поле".
Открытие первой очереди дороги-дублера в Могилеве состоялось в День народного единства
Форум патриотических сил "Символ единства"
Клуб интернациональной дружбы открылся в Студенческой деревне
Аллея молодых специалистов. Участники мероприятия повязали на саженцы красно-зеленые ленточки