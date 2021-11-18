ФОТОФАКТ: Беженцы из лагеря у КПП перемещаются в логистический центр

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
18 ноября, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. Беженцев, которые находились в лагере возле пропускного пункта на белорусско-польской границе, разделили на небольшие группы, началось их перемещение в транспортно-логистический центр.
Напомним, всем им неоднократно предлагалось перейти в пункт временного размещения, который был организован по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко. В ТЛЦ беженцы обеспечены всем необходимым. У них есть теплые вещи, крыша над головой, организовано питание, помогают не только органы власти, но и общественные организации, круглосуточно дежурят медики.
Белорусская сторона продолжает делать все возможное, чтобы помочь людям, застрявшим на границе.-0-