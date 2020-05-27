ФОТОФАКТ: Благотворительная акция по поддержке нуждающихся граждан в сельской местности проходит в Беларуси

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 25 мая сотрудники благотворительной организации "Каритас" Минско-Могилевской архиепархии начали второй этап проекта "Домашние животные" по поддержке нуждающихся граждан РБ в сельской местности.

В рамках проекта многодетным, приемным и малообеспеченным семьям, инвалидам, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатно доставят и передадут 12 000 цыплят-бройлеров и около 1 000 кроликов, а также необходимое количество корма на первое время.-0-

Фото Оксаны Манчук