ФОТОФАКТ: БСЖ организовал проект "Настроение - весна"

Председатель БСЖ Елена Богдан
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ТЦ "Столица" 5 марта Белорусский союз женщин при поддержке Минского горисполкома организовал проект "Настроение - весна", приуроченный ко Дню женщин. На торжественном мероприятии представили концертную программу, показ мод от предприятий "Беллегпрома", также была организована выставка из архива фотографий БЕЛТА и многое другое.-0-
Фото Егора Павлющика
Во время мероприятия
Депутат Палаты представителей Национального собрания Владимир Гацко
Заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Артем Цуран
Фотовыставка "Галерея прекрасных белорусок"