ФОТОФАКТ: Эдгард Запашный принял участие в благотворительной акции для детей-инвалидов

Эдгард Запашный создает собственный чайный купаж
23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 декабря компания "Аптекарский сад" провела благотворительную акцию "Чай с открытым сердцем". Знаменитый дрессировщик, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный собрал новогодние подарки воспитанникам детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. В мероприятии приняли участие сотрудники компании и белорусские блогеры.-0-
Эдгард Запашный во время посещения производства чая
Во время подготовки новогодних наборов для отправки в дом-интернат
Производственный цех
Фото Оксаны Манчук