ФОТОФАКТ: Эдгард Запашный принял участие в благотворительной акции для детей-инвалидов

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 декабря компания "Аптекарский сад" провела благотворительную акцию "Чай с открытым сердцем". Знаменитый дрессировщик, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный собрал новогодние подарки воспитанникам детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. В мероприятии приняли участие сотрудники компании и белорусские блогеры.-0-

Эдгард Запашный во время посещения производства чая

Во время подготовки новогодних наборов для отправки в дом-интернат

Производственный цех

Фото Оксаны Манчук