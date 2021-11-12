ФОТОФАКТ: Холодная земля и костры. Беженцы на белорусско-польской границе готовятся к пятой ночи

Очередная холодная ночь станет пятой для беженцев в стихийном лагере на белорусско-польской границе. Чтобы хоть как-то согреться, люди, которые не теряют надежду попасть в Евросоюз, жгут костры. Ночевка на открытой территории - тяжелое испытание для людей, застрявших на границе: спать приходится на сырой земле, укрывать детей, в том числе грудничков, от ветра и холода в палатках, сооружать шалаши и поочередно дежурить у огня.

В стихийном лагере у линии польской границы, по различным оценкам, более 3 тыс. человек. Около 500 из них - дети.

Напомним, большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Они стремятся попасть в Евросоюз. В Польшу их не пускают.