ФОТОФАКТ: Испанский визовый центр возобновит работу в Минске

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский визовый центр открывает свои двери 14 сентября спустя шесть месяцев ожидания. Подавать заявления можно будет с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Принимать визовый центр будет только тех заявителей, которые записались на прием онлайн (по предварительной записи) на получение визы от граждан Беларуси или законных резидентов для следующих категорий виз: члены семьи граждан Испании или ЕС, моряки и транспортники, студенты и законные жители Испании, для участия в суде или уголовном процессе, при наличии приглашения государственных или правительственных учреждений, с целью лечения.-0-

Фото Оксаны Манчук