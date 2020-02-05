ФОТОФАКТ: Как выглядит карантинный центр под Тюменью, куда эвакуируют белорусов из Китая

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские Воздушно-космических силы (ВКС) начали эвакуацию граждан России, Беларуси, Казахстана и других стран из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Людей временно разместят в загородный реабилитационный центр, который находится в 30 км от Тюмени. Это санаторий, который полностью обеспечен автономной инфраструктурой, сообщает ТАСС.-0-

Фото оперативного штаба Тюменской области РФ по профилактике коронавируса