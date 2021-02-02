ФОТОФАКТ: Католики празднуют Сретение Господне

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католическая церковь 2 февраля отмечает Сретение Господне. В этот день Божья Матерь впервые принесла в храм маленького Иисуса. Во время праздника в храмах Беларуси проводятся праздничные богослужения и освящаются свечи. Верующие бережно хранят их на протяжении всего года и зажигают, когда обращаются с молитвой к Христу в тяжелые для себя минуты.

Сретенские свечи называют еще и громничными, так как их зажигают во время грозы, сопровождаемой сильным ветром, молниями и раскатами грома, чтобы опека Богоматери спасла от опасности стихии. Благодаря этому праздник Сретение Господне получил свое второе название - Громницы.-0-

Фото Леонида Щеглова