ФОТОФАКТ: Лагерь беженцев на белорусско-польской границе. Шестая ночь

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стихийном лагере на белорусско-польской границе беженцы, которые не теряют надежду попасть в Евросоюз, готовятся к шестой ночи.

У линии польской границы, по различным оценкам, более 3 тыс. человек. Около 500 из них - дети.

Напомним, большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Они стремятся попасть в Евросоюз. В Польшу их не пускают.-0-

Фото Леонида Щеглова