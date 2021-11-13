ФОТОФАКТ: Лагерь беженцев на белорусско-польской границе. Шестая ночь

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стихийном лагере на белорусско-польской границе беженцы, которые не теряют надежду попасть в Евросоюз, готовятся к шестой ночи.
У линии польской границы, по различным оценкам, более 3 тыс. человек. Около 500 из них - дети.
Напомним, большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Они стремятся попасть в Евросоюз. В Польшу их не пускают.-0-
Фото Леонида Щеглова