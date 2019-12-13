ФОТОФАКТ: Лукашенко пообщался со студентами и преподавателями медуниверситетов

Студенты Гродненского государственного медицинского университета
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Белорусский государственный медицинский университет. Основное время глава государства уделил общению со студентами и преподавателями медуниверситетов.
Мероприятие транслировалось в аудитории и вузы страны, осуществляющие подготовку медицинских кадров. Это в частности медуниверситеты в Витебске, Гомеле и Гродно.
Гродненский государственный медицинский университет
Витебский государственный медицинский университет
Гомельский государственный медицинский университет
Фото Леонида Щеглова, Александра Хитрова и Сергея Холодилина